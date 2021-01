L’Inter lavora sul calciomercato e intanto spunta un retroscena sul passato: la verità sull’affare Modric!

Dopo un momento di alti e bassi, l’Inter sta cercando di rialzarsi in maniera definitiva per vivere un finale di stagione da protagonista nelle due competizioni rimaste. I nerazzurri sono usciti dai tornei internazionali ma possono ancora dire la loro in Serie A e Coppa Italia.

La compagine allenata da Antonio Conte occupa attualmente la seconda posizione in classifica e di sta soltanto tre punti dal Milan che è in vetta. Tutto è ancora possibile ma bisogna trovare la quadratura giusta e una serie di risultati importanti. La società si augura che il successo contro la Juventus rappresenti la svolta dell’annata.

Calciomercato Inter, il giornalista Azpitarte: “Modric? Nerazzurri usati per negoziare il rinnovo”

Intanto si continua a parlare di calciomercato e, oltre a pensare ai nomi per il futuro, si torna a discutere anche dell’affare Luka Modric. Il croato è stato vicino ai nerazzurri secondo la stampa, ma il giornalista Vicente Azpitarte ha spiegato la situazione in merito alle sue notizie. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘road2sport.com’:

“Modric-Inter? Mai, non è stata una notizia vera. I rappresentanti di Modric hanno usato l’Inter per negoziare il rinnovo con il Real Madrid, e poi la stampa interista italiana ha perso la testa dicendo che il Real lo avrebbe ceduto gratuitamente all’Inter l’allora miglior giocatore del mondo”.

Secondo il giornalista spagnolo, dunque, Modric e l’Inter non sarebbero mai state vicine e la trattativa raccontata in passato sarebbe nata solo per creare dei vantaggi al centrocampista croato.