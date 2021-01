L’Inter deve agire con grande oculatezza sul calciomercato di gennaio. In prospettiva, i nerazzurri lavorano anche per il futuro della porta. Di seguito le ultime novità sul post-Handanovic

L’Inter sta cercando di completare la rosa nel mercato di gennaio, ma i nerazzurri devono fare i conti con grandi ristrettezze economiche e i possibili stravolgimenti societari all’orizzonte. La Beneamata, però, lavora anche a dei colpi in prospettiva e uno dei ruoli a cui si pensa per il prossimo futuro è quello del portiere. Nelle scorse settimane, vi abbiamo già parlato di caccia aperta per l’erede di Handanovic. Di seguito le ultime novità di giornata.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio di stelle | Conte e Pochettino sorridono!

Calciomercato Inter, Cragno e Musso nomi buoni per il post-Handanovic

Negli ultimi giorni, vi abbiamo parlato di come Juan Musso sia uno dei profili in prima fila per raccogliere l’eredità di Handanovic. In realtà, l’estremo difensore dell’Udinese non è l’unico a essere monitorato con grande attenzione dall’Inter. Resta in prima fila anche Alessio Cragno. Con il Cagliari i rapporti sono ottimi e, come riporta ‘TuttoSport’, il portiere italiano ora è leggermente in vantaggio anche su Musso. Da considerare anche la posizione di Radja Nainggolan che resta in bilico tra Inter e Cagliari.