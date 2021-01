Juventus-Barcellona, nuovo possibile affare nel prossimo calciomercato estivo. I bianconeri mettono un big sul piatto in cambio di due calciatori blaugrana. Ecco i dettagli

La vittoria della Supercoppa rilancia la Juventus sul piano emotivo e non solo, e chissà che ora Pirlo non possa ricevere un bel regalo in attacco. Ovvero il tanto desiderato vice di Alvaro Morata, con il francese Giroud in scadenza col Chelsea che continua ad essere il preferito del tecnico bresciano. L’alternativa giovane e meno costosa, perlomeno lato stipendio, rimane Scamacca ora al Genoa ma di proprietà del Sassuolo. Comunque la Juve lavora soprattutto in vista del prossimo calciomercato estivo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, c’è la prima richiesta di Zidane | Ma Agnelli lo ‘snobba’

Calciomercato Juventus, 62 milioni di euro: Bentancur nel maxi scambio col Barcellona

Le indicazioni che ha dato fin qui il campo sono chiare: urgono rinforzi un po’ in tutti e tre i settori, nella fattispecie al centro del campo e sulle corsie esterne. A tal proposito gira voce di una possibile nuova operazione di scambio, dopo Pjanic-Arthur, con il Barcellona. A dire il vero un maxi scambio da circa 62 milioni di euro, dato il coinvolgimento di ben tre giocatori. In poche parole Paratici e soci potrebbero tentare di prendere dai blaugrana il terzino statunitense, ma con passaporto olandese, Sergino Dest che gli spagnoli valutano sui 57 milioni dopo averne spesi più di 20 per strapparlo all’Ajax. Retroscena: quando indossava ancora la maglia dei ‘Lancieri’ venne offerto a Roma e Milan, solo che il prezzo era già alto per entrambe. E Sergio Busquets, metronomo ideale per Pirlo che il Barça sembra disposto a privarsene nell’ottica del ringiovanimento della rosa e soprattutto di un taglio del monte ingaggi. Il 32enne, che guadagna sui 9 milioni netti, può lasciare la Catalogna per ‘soli’ 5 milioni…

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto dalla Spagna | Nuova proposta di scambio

In cambio i bianconeri metterebbero sul piatto il cartellino di Rodrigo Bentancur, da tempo non più incedibile. Uno per due sarebbe quindi l’idea della società presieduta da Andrea Agnelli, operazione che consentirebbe a Juventus e Barcellona anche di registrare a bilancio delle corpose plusvalenze.

A.R.