Calciomercato Juventus, affare Pogba | Tutto bloccato!

Calciomercato Juventus, il grande ritorno di Pogba resta nel mirino ma con notevoli incognite: le ultime sul francese

La Juventus, al di là dei tentativi di acquisto di un attaccante nell’immediato, inizia già ad affilare le armi per la campagna acquisti estiva. Una sessione che nei pensieri di Paratici dovrà essere grandi firme, per rinforzare la squadra di Pirlo. Tra i nomi sempre in ballo, quando si parla dei bianconeri, c’è quello di Paul Pogba, mai scomparso dai radar a Torino. Il ritorno del francese è un sogno proibito da anni, la situazione potrebbe evolvere prossimamente con i nuovi rumours sul giocatore in casa Manchester United.

Calciomercato Juventus, futuro Pogba: ecco la data decisiva

Tuttavia, la situazione è cambiata nuovamente. Il Manchester United è tornato in vetta alla classifica, in maniera abbastanza inattesa dopo un difficile avvio di stagione. Il che ha ribaltato tutte le prospettive. I ‘Red Devils’ credono nella possibilità di tornare a vincere il campionato dopo otto anni di digiuno e lo stesso tecnico Solskjaer è consapevole che avere Pogba dalla propria parte nella corsa al titolo farebbe tutta la differenza del mondo.

Dunque, come spiegato dal ‘Daily Mail’, nonostante la situazione con il contratto in scadenza nel 2022 sia ancora in bilico, tutto sarà rinviato all’estate. Soltanto allora verrà definito il futuro del giocatore. Raiola spinge sempre per l’addio, la Juventus attende trepidante sviluppi favorevoli. Ma se ne riparlerà a fine stagione.