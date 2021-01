L’ultima idea della Lazio in difesa per sostituire Luiz Felipe riguarda un difensore di Serie A ma c’è una concorrente

La Lazio continua a cercare un difensore per rimpiazzare Luiz Felipe che starà fuori per 2 mesi a causa di un grave infortunio alla caviglia. I biancocelesti si stanno muovendo e il nome più caldo è quello di Sokratis Papastathopoulos, ex Genoa e Milan, identificato come un ottimo sostituto in quel ruolo.

La Lazio sta pensando anche a Maksimovic, più per giugno che per gennaio, visto che difficilmente il Napoli lo lascerà partire in questa finestra di mercato, anche se a giugno il serbo andrà in scadenza e De Laurentiis potrebbe essere tentato a cederlo in questa finestra di mercato per non perderlo a costo zero in estate. Altre piste portano all’estero ma sono più delle suggestioni che delle possibilità concrete, come quella di Umtiti del Barcellona.

Calciomercato Lazio, Tare pensa a Colley | La Samp chiede 15 milioni

L’ultima idea della società, possibilità più concreta delle precedenti, riguarda Omar Colley, difensore della Sampdoria classe ’92. Il difensore gambiano è nei piani di Igli Tare e sicuramente ha un costo più abbordabile rispetto agli altri difensori monitorati dai biancocelesti.

Alla Sampdoria è un titolatissimo, alla Lazio andrebbe a concorrere per un posto da titolare e colmerebbe un’emergenza in difesa. Ferrero chiede 15 milioni circa per Colley, cifra che ha anche fatto allontanare il Genoa, altra pretendente per il difensore blucerchiato. La Lazio monitora la situazione nella speranza di sbloccarla prima della fine del mercato.