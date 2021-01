Calciomercato Milan, erede Ibrahimovic in Serie A! Cifre e dettagli

Il Milan pensa anche al post Ibrahimovic. Uno dei candidati per l’attacco potrebbe essere Duvan Zapata: cifre e dettagli

Si infiamma la corsa scudetto ad una giornata dal termine del girone di andata. Domani, alle ore 18, Milan e Inter scenderanno contemporaneamente in campo prima del confronto diretto in Coppa Italia. La squadra di Pioli ospiterà l’Atalanta, mentre i nerazzurri saranno di scena ad Udine contro l’Udinese. Banco di prova piuttosto importante, dunque, soprattutto per i rossoneri, che si troveranno di fronte Ilicic, Zapata e compagni. Proprio l’attaccante colombiano potrebbe essere un osservato speciale a ‘San Siro’: il Milan, infatti, pensa anche al post Ibrahimovic e Zapata è uno dei possibili candidati. Ecco tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Milan, Zapata per il post Ibrahimovic | Tutti i dettagli

È ancora presto per parlare del rinnovo con il 39enne, ma in ogni caso la società rossonera sta già valutando diversi profili per la successione dello svedese. Uno di questi è proprio quello di Zapata: il colombiano si è ormai affermato come uno dei migliori centravanti del campionato a suon di gol e prestazioni, al punto da finire nei radar delle big. Tuttavia, per convincere l’Atalanta a privarsi del proprio bomber serviranno almeno 45-50 milioni di euro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Un investimento molto oneroso che il Milan potrebbe permettersi solo in caso di ritorno in Champions League e in seguito a cessioni importanti. In ogni caso, Zapata fa gola ai rossoneri e non solo. Staremo a vedere.