Il Milan programma già la prossima stagione, con un nome in particolare che potrebbe tornare di moda per il centrocampo rossonero: possibile affare con il Real Madrid

Il Milan prepara il big match contro l’Atalanta, con lo sguardo vigile alle prossime operazioni di calciomercato. In vista della prossima estate, può tornare in auge un nome accostato in più occasioni alla squadra rossonera: ecco il possibile scenario.

Calciomercato Milan, riecco Ceballos: cifre e dettagli

Uno dei possibili obiettivi per la prossima estate, in casa Milan, può tornare ad essere Dani Ceballos. Lo spagnolo continuerà all’Arsenal fino al prossimo 30 giugno, il prestito dal Real. Il ritorno a Madrid alla corte di Zidane che, tuttavia, difficilmente deciderà di puntare sul 24enne di Utrera.

Visti gli eccellenti rapporti con la dirigenza madridista, il Milan penserebbe ad un nuovo assalto al centrocampista valutato almeno 30 milioni da Florentino Perez. Un’importante investimento per il futuro, con Ceballos già vicino al ‘Diavolo’ nell’estate 2o19 prima che i rossoneri puntassero su Bennacer.

Attualmente, lo spagnolo (in scadenza nel 2023) percepisce a Londra un’ingaggio da 6,5 milioni all’anno con 24 presenze, 1378′ e 1 assist all’attivo. Il club di via Aldo Rossi valuterebbe un’operazione in prestito con diritto di riscatto.