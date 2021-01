Il Milan è a caccia di attaccanti giovani per rinforzare la rosa in vista della prossima estate di calciomercato. Il profilo giusto potrebbe essere quello di Breel Embolo, centravanti del Gladbach, club che ha eliminato in Champions League l’Inter di Antonio Conte

Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante croato è il rinforzo giusto per la squadra allenata da Stefano Pioli che, però, in vista della prossima estate di calciomercato starebbe cercando dei profili offensivi di giovane età per dare un giusto ricambio a Zlatan Ibrahimovic, sul cui rinnovo ci sono ancora dubbi.

Il nome giusto potrebbe essere quello di Breel Embolo, centavanti del Gladbach, squadra che in Champions League ha costretto l’Inter di Antonio Conte all’eliminazione. Classe 1999, il nazionale della Svizzera ha origini camerunensi e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, le caratteristiche di Embolo | Un tuttofare per Pioli

In questa stagione in Bundesliga, Embolo ha messo a segno tre reti, fornendo tre assist per i suoi compagni di squadra in undici presenze in totale. Non un grande bottino di marcature, ma il sintomo di un gioco all around da parte dell’originario di Yaounde, il cui contratto è in scadenza nel 2023.

Anche con la nazionale svizzera, Embolo non ha messo a segno molte reti, quattro in poco meno di quaranta gettoni, ma la sua presenza all’interno del gioco è sempre determinante.