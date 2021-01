Calciomercato Milan, ora è UFFICIALE: acquistato Tomori

Calciomercato Milan, arrivata l’attesa ufficialità del colpo Tomori dal Chelsea: visite mediche in giornata per il giocatore

Ufficiale l’arrivo di Tomori al Milan. I rossoneri hanno depositato il contratto del difensore 23enne, di proprietà del Chelsea. Il giocatore approda in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Trattativa che aveva subito un rallentamento ieri con la distanza che non era stata ancora appianata tra richiesta dei londinesi (tra i 28 e i 30 milioni) e l’offerta del Milan (poco meno di 25 milioni).

Il giocatore svolgerà oggi le visite, è corsa contro il tempo per provare ad aggregarlo alla squadra di Pioli già domani alle 18 contro l’Atalanta. Difesa rossonera in grande emergenza per le varie assenze, avere il nuovo acquisto in panchina potrebbe fare molto comodo in caso di bisogno.