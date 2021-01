E’ ufficiale: Tomori è un nuovo giocatore del Milan, arriva in prestito dal Chelsea fino a giugno

Il Milan ha ufficializzato il terzo acquisto di gennaio. Dopo Meité e Mandzukic arriva dal Chelsea Fikayo Tomori, difensore classe ’97. Oggi è stato depositato il contratto in Lega dopo le consuete visite mediche. Un altro rinforzo per Stefano Pioli che adesso è coperto in tutti i reparti. Il canadese arriva in prestito con diritto di riscatto.

Ecco l’annuncio del club rossoneri: “AC Milan è lieto di comunicare di avere acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olueafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Il difensore si lega al club rossonero fino al 30 giungo 2021. Vestirà la maglia numero 23”. Anche il Chelsea ha dato il suo in bocca al lupo a Tomori comunicando che proseguirà la sua stagione con l’AC Milan.