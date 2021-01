Le ultime di calciomercato si concentrano su Stephan El Shaarawy e il suo ritorno in Italia, nello specifico alla Roma

E’ fatta per il ritorno in Serie A di Stephan El Shaarawy. Il 28enne riabbraccia la Roma dopo l’esperienza in Cina, allo Shanghai Shenhua, nel quale si era trasferito un anno e mezzo fa.

L’attaccante è già nella Capitale e domattina svolgerà le rituali visite mediche.