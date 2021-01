Il Papu Gomez non ha ancora trovato una squadra: fuori rosa con l’Atalanta, il giocatore è seguito da Inter e Juventus, ma potrebbe finire al Siviglia. Mister Lopetegui non smentisce l’interesse

Il calciomercato di gennaio volge al termine e il Papu Gomez non ha ancora trovato una squadra. Fuori rosa con l’Atalanta dal 20 dicembre scorso dopo la lite con mister Gasperini, il capitano della Dea è seguito da diversi club, ma ancora non ha deciso. In Italia è seguito da Inter e Juventus, ma il suo futuro potrebbe essere in Spagna: il Siviglia è interessato e mister Lopetegui non ha smentito l’interesse.

Calciomercato Siviglia, interesse per Gomez non smentito

Il Papu Gomez è uno dei prezzi pregiati del mercato di gennaio. L’Atalanta – in piena corsa per un posto in Champions League – non vorrebbe cederlo a dirette avversarie e chiede 10 milioni per il cartellino, cifra che ha frenato – ma non spento – l’entusiasmo di Inter e Juventus. A spuntarla potrebbe essere un club straniero e, nelle ultime ore, è tornato di moda il nome del Siviglia. La società spagnola vuole giocarsi la carta Champions per convincere il giocatore, visto che agli ottavi giocherà contro il Borussia Dortmund.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato niente Juventus e Inter | L’annuncio del big

Il Siviglia di Monchi potrebbe rappresentare una buona soluzione per Gomez: l’allenatore degli spagnoli, Lopetegui, non ha smentito l’interesse per il giocatore. Intervenuto nella conferenza stampa pre Cadice, ha solo glissato la domanda: “I nostri avversai hanno un modulo che si adatta al mio schema e ai miei giocatori. Non risponderò più a questo”. Il club nelle prossime ore dovrebbe chiudere la cessione di Carlos Fernandez alla Real Sociedad per 8 milioni di euro. Cifra che verrebbe poi verrebbe reinvestita proprio sul Papu.