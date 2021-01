Idea dalla Premier League per il centrocampo del Torino: giovane portoghese per sostituire Meité

Il Torino è una delle squadre di Serie A più attive sul mercato. Sono tanti in ruoli in cui la società deve intervenire e gli interpreti scelti da Giampaolo dovranno adattarsi al nuovo allenatore Nicola. La disastrosa posizione in classifica obbliga la società a mettere a segno dei colpi importanti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Torino, idea di Vagnati per il dopo Meité | E’ un ritorno

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Torino, ex Real Madrid per l’attacco | Colpo grazie alla Juventus

La partenza di Meité, sponda Milan, porta alla ricerca di un centrocampista e il nome nuovo per i granata è Gedson Ferrnandes, portoghese classe ’99 in prestito al Tottenham, di proprietà del Benfica. Il Torino avrebbe avviato i primi contatti per provare a portarlo in Italia in prestito.

Calciomercato Torino, contatti per Gedson Fernandes

Il talentuoso centrocampista portoghese sta facendo vaticano a trovare spazio con gli Spurs di Mourinho e potrebbe accettare la destinazione in Serie A. Un profilo di grande qualità e prospettive che andrebbe a rinforzare notevolmente il centrocampo granata ma la trattativa non è semplice da portare a termine in così pochi giorni dalla chiusura del mercato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, annuncio per la panchina | Allegri prossimo allenatore

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Lazio, idea in Serie A per la difesa | I dettagli

L’alternativa di Vagnati e Cairo è Lukas Lerager, danese del Genoa classe ’93 che sarebbe comunque gradito da Davide Nicola. La partita col Benevento dirà tanto sulle mosse di mercato del club e sulle reali necessità nei vari reparti.