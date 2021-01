Il Real Madrid, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ha rivelato la positività di Zinedine Zidane

Attraverso un comunicato ufficiale, il Real Madrid ha reso nota la positività al coronavirus di Zinedine Zidane. Di seguito, il comunicato apparso sul sito dei Blancos: “Il Real Madrid CF annuncia che il nostro allenatore Zinedine Zidane è risultato positivo al test per COVID-19“. Il club di Florentino Perez dovrà dunque fare a meno del tecnico francese per le prossime partite, già nel mirino della critica vista l’uscita con l’Alcoyano dalla Copa del Rey, squadra di Serie C spagnola.