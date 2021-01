Massimiliano Allegri è sempre più vicino al ritorno in panchina: contatto con il presidente del top club, resta viva la pista che porta alla Serie A

Quando manca poco più di una settimana alla chiusura del calciomercato invernale, sembra potersi delineare il futuro nell’immediato di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus, attualmente senza squadra, è stato accostato a diversi club negli ultimi mesi. Arriva la ‘bomba’ dalla Spagna: l’allenatore livornese ha chiamato il presidente del Real Florentino Perez.

Calciomercato, Allegri chiama Perez: intreccio con la Juventus

Max Allegri è pronto a tornare in panchina. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il tecnico toscano avrebbe contattato il patron del Real Madrid Florentino Perez per sondare il terreno, come fatto da numerosi allenatori, vista la situazione molto complicata intorno a Zinedine Zidane.

Proprio il francese, criticato ed in crisi di risultati, è stato nei giorni scorsi accostato all’esonero e ad un clamoroso ritorno alla Juventus, al posto di Pirlo. Uno scenario che, parallelamente, vede Allegri fortemente interessato ad allenare i ‘Blancos’, subentrando all’allenatore transalpino.

Il sogno di Allegri si chiama quindi Real ma l’allenatore livornese resta, tutt’ora, in primissima fila per guidare la Roma: Fonseca, ai ferri corti con l’ambiente giallorosso, può essere esonerato con il ‘Conte Max’ pronto a subentrare sulla panchina dei capitolini.