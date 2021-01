Calciomercato Juventus, pista Milik ancora viva | Scambio col Marsiglia

Per la Juventus la pista Arek Milik non è ancora tramontata: scambio per arrivare all’attaccante del Marsiglia

La telenovela Arkadiusz Milik è ufficialmente terminata, almeno per altri mesi. Il centravanti polacco è passato dal Napoli al Marsiglia, in prestito con obbligo di riscatto al primo punto conquistato dai francesi. Ha anche prolungato di un anno il contratto coi partenopei per rendere possibile l’affare. Tuttavia, le cose potrebbero già cambiare la prossima estate. Milik aspira a un top club, che potrebbe essere la Juventus, che lo ha già cercato nei mesi scorsi.

Juventus, scambio per arrivare a Milik

Milik, infatti, potrebbe cambiare già squadra grazie ad accordi presi con il Marsiglia. La Juventus ci pensa con insistenza e per convincere il club francese, vorrebbe mettere sul piatto uno scambio proponendo Adrien Rabiot. Il centrocampista bianconero ha una valutazione di 20-22 milioni di euro, proprio come il centravanti polacco.

Una telenovela che sembra destinata a riaprirsi tra qualche mese, visto che la Juve è sempre attenta a queste situazioni e ci riproverebbe. Milik è stato fuori rosa per sei mesi e, per evitare di perdere l’Europeo, ha scelto di andare a giocare in Ligue 1. Chiaro, però, che le sue aspirazioni erano ben altre: Juventus, Roma, Atletico Madrid, sono solo alcune squadre che lo hanno cercato negli ultimi mesi. E grazie a queste clausole particolari, potrebbe liberarsi dal Marsiglia già in estate.