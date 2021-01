Il Paris Saint-Germain può strappare alla Juventus due big con una proposta cash più una contropartita tecnica molto gradita al club bianconero

Un grande club europeo sarebbe pronto a fare spesa in Serie A, o meglio nel supermarket Juventus. Parliamo del Paris Saint-Germain, che in vista della prossima stagione vuole rinforzare la squadra sicuramente con un portiere e un attaccante, più precisamente un numero 10 considerato il probabile addio a zero di Draxler e la non certa permanenza all’ombra della Tour Eiffel di Kylian Mbappe. Per restare aggiornato con le ultime news legate al calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Icardi per due big bianconeri: Psg tenta il maxi scambio

Per portiere e numero dieci, il PSG valuterebbe due bianconeri: Szczesny, grande protagonista in Supercoppa contro il Napoli, e Paulo Dybala col quale permane la distanza fronte rinnovo di un contratto in scadenza nel giugno 2022. Stando a indiscrezioni i parigini potrebbe tentare l’affondo per entrambi con una offerta cash di 40 milioni di euro, con l’aggiunta del cartellino di un calciatore molto gradito a Paratici e soci ed eventualmente molto utile ad Andrea Pirlo: vale a dire Mauro Icardi. L’argentino non si sarebbe ambientato benissimo a Parigi, tanto che da tempo circolano voci insistenti su una sua voglia di tornare in Italia, a Milano dove è rimasta la sua famiglia. Ingaggio da 10 milioni, l’ex centravanti e capitano dell’Inter ha una valutazione di 45 milioni, che sommati ai 30 cash fanno 75 per il portiere polacco e Dybala.

La Juve potrebbe sedersi a trattare fiutando una doppia plusvalenza, chiedendo semmai a Leonardo & company di alzare la parte cash fino a quota 60 milioni di euro.

A.R.