Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Verona ha reso noto l’acquisto di Stefano Sturaro dal Genoa

Ve lo avevamo anticipato qualche giorno fa, ora l’operazione è diventata ufficiale. Stefano Sturaro è un nuovo calciatore del Verona, lo ha comunicato lo stesso club scaligero sul proprio sito. Un colpo fortemente voluto da Ivan Juric, che stima molto il giocatore, che arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto. Di seguito la nota ufficiale del club gialloblu: “Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Genoa CFC – a titolo temporaneo sino al temine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del 27enne centrocampista Stefano Sturaro. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Stefano Sturaro, augurandogli una seconda parte di stagione in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra”.