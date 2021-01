Il presidente del Cagliari Giulini ha parlato al termine della partita con il Genoa che ha portato all’ennesima sconfitta dei sardi, dando una notizia inaspettata

Il Cagliari non riesce più a trovare punti. 6 sconfitte consecutive con Roma, Napoli, Benevento, Fiorentina, Milan e Genoa quest’oggi. Un solo punto nelle ultime 7 partite di campionato. L’ultima vittoria risale al 7 novembre contro la Sampdoria. Insomma quasi 3 mesi senza vittoria che mettono Di Francesco in una situazione piuttosto precaria.

Almeno questo è quello che si pensava perché, al termine della sfida di Marassi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il presidente del Cagliari Tommaso Giulini che, inaspettatamente, ha annunciato di aver prolungato il contratto di Eusebio Di Francesco, ancor prima della sconfitta di oggi, a conferma della completa fiducia della società nei suoi confronti.

Cagliari, Giulini dà fiducia a Di Francesco | La risposta del tecnico

Una notizia inaspettata anche piuttosto coraggiosa da parte di Giulini alla luce dei risultati disastrosi dell’ex tecnico di Roma e Sampdoria sulla panchina del club sardo. Lo stesso Di Francesco si è espresso sul prolungamento di contratto: “Sono molto contento e grato alla società per la scelta fatta. Questa fiducia mi dà ancora più motivazioni per invertire la rotta e non fare pentire la società della scelta effettuata. E’ un periodo in cui ci va tutto male ma questa fiducia mi deve portare a dare di più e cercherò di ripagare il club”.