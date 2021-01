In casa Inter non si esclude l’addio di Lautaro Martinez, a giugno: in caso di mancato rinnovo del ‘Toro’, sono due i big di Serie A pronti a rimpiazzare il bomber argentino

Da un lato la corsa scudetto pronta ad entrare nel vivo, con il match contro l’Udinese per continuare ad inseguire il Milan. Dall’altro, in casa Inter, si valuta in ottica calciomercato il possibile post Lautaro Martinez. Con il bomber argentino ancora lontano dal rinnovo (attualmente è in scadenza nel 2023), restano vive due alternative di spicco in Serie A.

Calciomercato Inter, addio Lautaro: non solo Zapata nel mirino

La scelta dell’Inter, per l’attacco del futuro, è chiara. Il rinnovo di Lautaro Martinez è sempre più complicato, con il destino del classe ’97 che potrebbe quindi essere lontano dalla Serie A. Per rimpiazzare il ‘Toro’ è duello aperto tra due profili da tempo seguiti e stimati dalla dirigenza meneghina. In primis Duvan Zapata (24 presenze, 10 gol e 7 assist) che potrebbe salutare l’Atalanta in estate per 40-45 milioni.

Un attaccante di peso, accostato anche al Milan, dai costi abbastanza accessibili (ingaggio da 1,8 milioni all’anno) e stimatissimo dai vertici dell’Inter. Oltre al colombiano, però, rimane viva la candidatura del ‘Gallo’ Belotti. Costi molto simili a quelli di Zapata per cartellino e ingaggio, per l’ex Palermo che da tempo è corteggiato dalla squadra di Conte.

Per il bomber granata, l’Inter metterebbe sul piatto un’offerta da 30 milioni cash più l’inserimento di una contropartita. Zapata e Belotti, dunque, possono contendersi il posto che con ogni probabilità lascerà vacante Lautaro Martinez: addio al ‘Toro’, il sostituto direttamente dalla Serie A.