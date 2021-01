La Juventus vuole rialzarsi e lavora sul calciomercato: nel mirino c’è un calciatore di Premier League, pronto lo scambio a sorpresa

La Juventus non sta vivendo un grandissimo avvio di stagione e vuole rialzarsi al più presto per vivere la seconda metà di campionato da protagonista, così come ha fatto negli ultimi nove anni. I bianconeri sono indietro rispetto a Milan e Inter ma possono ancora dire la loro visto che mancano diversi mesi alla fine.

Il distacco dalla vetta della classifica è sicuramente recuperabile, ma la compagine allenata da Andrea Pirlo deve collezionare soltanto risultati utili se non vuole perdere il treno per conquistare il decimo scudetto consecutivo. I troppi passi falsi hanno complicato i piani ma tutto è ancora possibile.

Calciomercato Juventus, idea James Rodriguez: sul piatto potrebbe esserci Douglas Costa

La società sa che il rendimento non è dei migliori e per questo lavora per rinforzare la rosa attraverso il calciomercato. Dopo aver seguito diversi nomi, sembrerebbe esserci un nuovo giocatore della Premier League nel mirino di Fabio Paratici.

Il calciatore in questione è James Rodriguez, così come riportato da ‘Don Balon’. I bianconeri hanno puntato al colombiano anche la scorsa estate e ora potrebbe esserci un nuovo assalto per provare a raddrizzare la situazione. Sul piatto per convincere l’Everton potrebbe esserci Douglas Costa di ritorno dal Bayern Monaco.

L’idea dunque potrebbe essere quella di uno scambio visto che entrambi i calciatori hanno una valutazione di circa 22-25 milioni di euro.