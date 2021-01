Dopo l’esperienza in Cina, Rafael Benitez vuole tornare ad allenare in Europa: Roma e Napoli interessate allo spagnolo

Non è sicuramente un bel periodo quello che sta vivendo la Roma, che ieri si è leggermente rialzata vincendo per 4-3 al 92′ contro lo Spezia ma la vittoria non cancella le due pesanti sconfitte rimediate in una settimana, prima nel derby contro la Lazio per 3-0 e poi proprio contro lo Spezia in Coppa Italia.

Le difficoltà dell’ultimo periodo dei giallorossi mettono in discussione l’operato di Paulo Fonseca che potrebbe essere in bilico. Un altro club che potrebbe fare delle valutazioni è il Napoli, che mercoledì ha perso la Supercoppa Italiana contro la Juventus e ha dei risultati altalenanti in questi primi mesi.

Calciomercato Roma e Napoli, nel mirino c’è Benitez. Per i giallorossi resta in pole Allegri

Sia Napoli che Roma stanno potrebbero anche pensare a un cambio in panchina per provare a rialzarsi. Un nome a sorpresa arriva direttamente dall’Inghilterra: la ‘BBC’ riporta che entrambi i club sono interessati a ingaggiare Rafael Benitez.

Il tecnico spagnolo ha lasciato la Cina e vorrebbe un rapido ritorno in Europa, in panchine prestigiose. Benitez ha già allenato in Serie A e ha vinto anche due volte la Supercoppa Italiana e una volta la Coppa Italia. Sia con il Napoli che con l’Inter ha conquistato due titoli.

Per quanto riguarda la Roma, intanto, per l’erede di Fonseca resta comunque in vantaggio il nome di Massimiliano Allegri.