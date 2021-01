Calciomercato Juventus, in Serie A per rilanciarsi | Clamoroso ritorno!

Momento difficile per Federico Bernardeschi in casa Juventus: spunta l’ipotesi di un ritorno alla Fiorentina. Tutti i dettagli

La Juventus riparte. Dopo la vittoria della Supercoppa, la squadra di Pirlo ritrova il successo anche in campionato mettendosi definitivamente alle spalle il brutto ko di ‘San Siro’ contro l’Inter. È stato un weekend piuttosto favorevole ai bianconeri, che hanno recuperato tre punti a Milan e Napoli e due alla squadra di Conte. Tra le note positive c’è soprattutto Weston McKennie, ormai imprescindibile per Pirlo e sempre più decisivo. Quella negativa riguarda invece la prestazione di Federico Bernardeschi: l’esterno ha sciupato due grandissime occasioni nel primo tempo ed in generale non ha dato risposte incoraggianti dal primo minuto. Per l’ex Fiorentina si è tornato a parlare dell’ipotesi prestito: tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Bernardeschi in prestito | Ipotesi Fiorentina!

L’ennesima prestazione negativa potrebbe convincere Bernardeschi a trovare una nuova sistemazione in prestito per rilanciarsi e ritrovare continuità e certezze in vista dell’Europeo. Il giocatore ha finora rifiutato diverse destinazioni, ma non è escluso che negli ultimi giorni di calciomercato decida di accettare un prestito di sei mesi. In questo senso, una possibile pista porta alla sua ex squadra, la Fiorentina.

Il 26enne farebbe ritorno nel club in cui è esploso e avrebbe un posto da titolare assicurato nel tridente di Prandelli, che sembra aver ormai rinunciato a Callejon. Tuttavia, al momento non c’è nulla di concreto e si tratta solo di una suggestione last minute. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Firenze.