La Juventus punta il mirino in Inghilterra, dove Paratici vorrebbe il colpaccio a centrocampo: ma prima serve l’addio di un esubero

Il calciomercato invernale si appresta alla chiusura, con solo una settimana rimasta per concludere le trattative. In casa Juventus ancora non è stata rinforzata la rosa di Andrea Pirlo, ma Fabio Paratici mette gli occhi in Premier League, dove potrebbe tentare il colpaccio a centrocampo. Ma prima bisogna piazzare gli esuberi.

Calciomercato Juventus, Paratici punta van de Beek: ma Khedira deve partire

La Juventus continua a cercare rinforzi nel calciomercato invernale, ma la sessione è molto vicina al termine. Fabio Paratici vorrebbe regalare ad Andrea Pirlo un colpo importante, e mette gli occhi in Premier League, tra le fila del Manchester United. Infatti tra i ‘Red Devils’ continuano a non convincere le prestazioni di Donny van de Beek, centrocampista arrivato dall’Ajax in estate.

Infatti il centrocampista olandese, pagato circa 40 milioni dallo United, fino ad ora ha collezionato 22 presenze tra Premier League e coppe, di cui solamente due da titolare nel campionato inglese. Fabio Paratici da tempo stima il giocatore e vorrebbe cercare di portarlo in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 42 milioni. Prima però la Juventus dovrà risolvere la questione legata a Sami Khedira, ormai fuori rosa da mesi, che deve essere piazzato per far entrare un altro centrocampista di valore.