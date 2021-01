È ufficiale l’esonero di Frank Lampard in casa Chelsea: Tuchel in pole per sostituire l’ex leggenda dei blues

Era nell’aria già da tempo, ma ora è ufficiale. Il Presidente del Chelsea Abramovich ha esonerato il tecnico Frank Lampard. La decisione è arrivata in seguito alla pessima prima parte di stagione dei blues in campionato con una classifica che vede la squadra, attualmente, piazzata al nono posto fuori anche dalla zona Europa League. Per sostituirlo ci sarebbero i nomi di Tuchel e Allegri, ma il tedesco è in pole.

E.T.