Pioli deve fare i conti con tre giocatori acciaccati in vista del derby di domani, in attesa di scoprire se saranno a disposizione

Il Milan ha frenato bruscamente in campionato con una netta sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta. Nonostante la batosta di sabato, i rossoneri si sono comunque guadagnati il titolo, se pur inutile ai fini dello scudetto, di campioni d’inverno, confermando di essere una delle squadre candidate a vincere il campionato. Domani sera gli uomini di Pioli sono attesi da un’altra prova importante per misurare il valore della squadra.

Domani sera va in scena il derby di Milano tra Inter e Milan per decretare chi delle due squadre accederà alla semifinale di Coppa Italia. Stefano Pioli, però, arriva all’appuntamento con qualche infortunato di troppo e non pochi dubbi. Non solo Bennacer, che tornerà, con tutta probabilità, per la prossima giornata di campionato, ma anche Calhanoglu che non ha ancora recuperato. Ai due calciatori citati si potrebbero aggiungere altre tre assenze importanti.

Inter-Milan, Mandzukic in dubbio e non solo | Le parole di Pioli

Mandzukic ha qualche acciacco, dopo la partita di sabato, così come Kalulu e Tonali. Tutti e tre i giocatori sono in forte dubbio per il derby di domani e vengono monitorati costantemente dallo staff tecnico. Stefano Pioli si è espresso così: “Sono tutti e tre acciaccati dopo la partita di sabato e ad oggi sono in dubbio. Solo domani sapremo con certezza se saranno disponibili o meno”.

Nella giornata di domani verrà sciolto ogni dubbio, nel frattempo Pioli prepara la partita, in attesa che arrivino buone notizie.