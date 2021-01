La Juventus può tornare a pensare al top player del Barcellona per la prossima estate di calciomercato: indizio e assist dalla Spagna, Paratici alla finestra per il bih

In attesa di scendere in campo per la sfida di Coppa Italia contro la Spal, la Juventus si guarda intorno a caccia di occasioni di spessore in vista del prossimo calciomercato estivo. Per giugno, infatti, sembrerebbe destinato a riaprirsi un vecchio interesse dei bianconeri: occhi a Barcellona, il big può partire.

Calciomercato Juventus, idea da Barcellona: ritorno di fiamma a giugno

Secondo quanto riportato da ‘Onzetv’, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Gaya del Valencia. Il terzino mancino arriverebbe come ricambio di Jordi Alba ma, tuttavia, il laterale ormai pilastro del club catalano, potrebbe decidere di salutare per evitare di perdere il posto da titolare.

Gaya potrebbe sorprendentemente vestirsi di blaugrana per soli 15 milioni di euro, più bonus: una cifra decisamente alla portata dei catalani. Ecco che dunque la Juventus potrebbe approfittare della situazione per tornare alla carica per Jordi Alba.

Con Alex Sandro destinato a salutare Torino a giugno, il super colpo può arrivare dal club blaugrana visti anche gli eccellenti rapporti dopo l’ultimo scambio tra Pjanic e Arthur. Situazione dunque in divenire. L’approdo di Gaya in estate al Barcellona può liberare Jordi Alba, in scadenza nel 2024 e valutato almeno 25-30 milioni di euro: Juventus alla finestra.