Il prossimo calciomercato estivo potrebbe registrare un ritorno di fiamma di Inter e Juventus per un obiettivo già accostato alla Serie A nei mesi scorsi: Paratici in pole position

Pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale ed i club stanno già programmando quelli che potrebbero essere i colpi dell’estate 2021. In tal senso, Juventus e Inter rimangono fortemente interessate alla finestra per il talento del Borussia Dortmund: lo scenario per giugno.

Calciomercato, crisi Borussia: Juventus e Inter ripensano al gioiello

Una perdita da ben 75 milioni di euro, secondo quanto riportato da ‘Fussballtransfers’, in caso di mancato ingresso alla prossima Champions League. Lo scenario che, in casa Borussia Dortmund, costringerebbe il club tedesco a cedere alcuni dei suoi gioielli, come sottolinea ‘Bild’, nel prossimo calciomercato estivo per risanare i conti.

In tal senso, tornerebbe di moda il nome di Raphael Guerreiro, laterale e all’occorrenza centrocampista, da tempo sul taccuino di Juventus e Inter. In tal senso, visti anche gli eccellenti rapporti con la dirigenza tedesca (ultimo affare concluso la cessione di Emre Can) Paratici sarebbe in pole position per portare in Serie A il connazionale di Cristiano Ronaldo.

Situazione dunque in divenire, con Guerreiro che potrebbe vestire la maglia bianconera il prossimo giugno: Inter alla finestra ma la ‘Vecchia Signora’ resta favorita nella corsa al classe ’93 valutato almeno 25-30 milioni dal club giallonero.