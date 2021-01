Arriva dalla Germania la proposta per Christian Eriksen e non solo. Due ostacoli non indifferenti non fanno decollare la trattativa

Il gruppo Suning continua a cercare investitori e la situazione economica dell’Inter non è delle migliori. La politica nerazzurra continua ad essere quella di inizio mercato, non si compra se non si vende. Il giocatore che sembra più vicino a lasciare il club è ovviamente Christian Eriksen ma ancora nessuna squadra ha dato l’accelerata decisiva.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, difensore ai saluti | Visite programmate con la Lazio

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato PSG, Mbappe in Spagna | Cifre e dettagli

Antonio Conte continua a sperare in una cessione per poter ricevere un innesto, magari un centravanti che possa dar riposo a Lukaku e il nome che continua a circolare è quello di Edin Dzeko, molto apprezzato dal tecnico salentino. Intanto qualcosa si muove per il centrocampista danese e non solo per lui.

Calciomercato Inter, l’Hertha Berlino su Perisic ed Eriksen | La risposta

Da diverso tempo l’Hertha Berlino ha messo gli occhi su Eriksen e anche su Ivan Perisic. Come sottolineato anche dal Sky Germania, l’ex Tottenham preferirebbe tornare in Premier League, magari proprio agli Spurs. L’esterno croato invece, anche lui in evidente difficoltà col sistema di gioco di Conte, non è tanto convinto di tornare in Bundesliga, in una squadra di metà classifica.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, colpo a zero | Rescinde per i rossoneri!

Ma l’ostacolo più grande per l’Hertha è rappresentato dall’ingaggio dei due calciatori: Eriksen percepisce 7,5 milioni di euro l’anno, ma anche l’ingaggio di Perisic è fuori portata per il club tedesco e così la situazione ancora non si sblocca, anche per volontà degli stessi giocatori che ambiscono a club più prestigiosi.