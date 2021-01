Il calciomercato della Juventus potrebbe subire una svolta improvvisa: nuovo scambio con il Barcellona per rinnovare la difesa

Uno degli obiettivi della Juventus per il futuro è certamente rinnovare la difesa, visto che Giorgio Chiellini si avvicina alla fine della carriera e Leonardo Bonucci, non più giovanissimo anche lui, sembra perdere qualche colpo. La svolta per i bianconeri potrebbe avvenire anche nell’immediato, con un nuovo scambio con il Barcellona. Affare prima della chiusura del calciomercato invernale o a giugno.

Calciomercato Juventus, scambio Bernardeschi-Todibo con il Barcellona

Serve una rivoluzione nella difesa della Juventus, degli investimenti che possano permettere ai bianconeri di rinnovare la propria retroguardia. Tra i vari nomi sondati c’è anche un centrale del Barcellona, Jean-Clair Todibo. Il difensore al momento si trova in prestito al Benfica, ma non ha mai trovato il giusto spazio nel club portoghese, collezionando solo una presenza in Coppa di Portogallo e nessuna in campionato.

Naturalmente il mancato impiego del difensore francese porterà il Benfica a non esercitare l’opzione di riscatto, rimettendo in corsa la Juventus. Infatti la Juventus potrebbe pensare ad un nuovo scambio con il Barcellona da effettuare nell’immediato oppure a giugno. Sul piatto i bianconeri sarebbero disposti a mettere Federico Bernardeschi, per uno scambio alla pari, visto che entrambi sarebbero valutati intorno ai 28 milioni di euro. Una mossa che permetterebbe alla Juventus di rinnovare la difesa ed a Bernardeschi di rilanciarsi.