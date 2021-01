Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato ma potrebbe arrivare una beffa direttamente dalla Serie A: il Napoli ci prova

È stata fin qui una stagione straordinaria quella del Milan, con i rossoneri che stanno impressionando dall’inizio e continuano a tenere la vetta della classifica. La sconfitta di sabato contro l’Atalanta non ha creato grossi problemi visto che attualmente ci sono ancora due punti di vantaggio sull’Inter, che si è fermata per 0-0 contro l’Udinese.

Si è leggermente avvicinata invece la Juventus, che dista comunque sette punti ma deve ancora recuperare la gara contro il Napoli. Il Milan intanto è diventato campione d’inverno e a questo punto l’obiettivo quarto posto potrebbe non essere abbastanza, ma si potrebbe cercare direttamente lo scudetto.

Calciomercato Milan, beffa Amavi: il Napoli prova a soffiarlo ai rossoneri

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare sul futuro e nel mirino ha messo anche Jordan Amavi, esterno di proprietà del Marsiglia che ha un contratto in scadenza a giugno 2021. La trattativa però sembrerebbe tutt’altro che semplice vista l’agguerrita concorrenza.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, sul calciatore classe 1994 non ci sono solo Crystal Palace e Arsenal ma anche il Napoli, che sarebbe pronto a soffiare un obiettivo ai rossoneri a parametro zero.

In questa stagione Amavi ha collezionato 9 presenze in Ligue 1 ed è andato anche in gol in un’occasione.