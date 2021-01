Accordo raggiunto tra Milan e Lazio per la cessione di Musacchio: lo spagnolo arriva a titolo definitivo. Programmate le visite mediche

La Lazio ha individuato in Mateo Musacchio il rinforzo ideale per la difesa di Simone Inzaghi. Il centrale spagnolo – classe 1990 – lascia il Milan a titolo definitivo per approdare nella capitale con il compito di sostituire Luiz Felipe. Il brasiliano – operato per un edema osseo alla caviglia – sarà fuori per tutta la stagione. Operazione definitiva: passaggio a costo zero e visite mediche programmate per domani mattina.

Calciomercato Lazio, dal Milan arriva Musacchio

Il difensore spagnolo arriva a Roma con la voglia di mettersi alle spalle il periodo difficile vissuto con il Milan. Musacchio ha visto il campo solo nell’ultima partita del girone d’andata, subentrando al 57′ di Milan-Atalanta al posto dell’infortunato Kalulu. La sua stagione è stata tormentata dai guai fisici ed è iniziata con un’operazione alla caviglia che lo ha tenuto fuori per tre mesi.

Da inizio dicembre, però, è rientrato stabilmente in gruppo, ma mister Pioli non lo ha preso in considerazione. Un colpo d’esperienza che conosce la Serie A ed è pronto all’utilizzo. L’approdo alla Lazio – ormai prossimo – lo trasformerebbe da fantasma a possibile titolare della retroguardia biancoceleste, completata da Acerbi e Radu. Musacchio – che in carriera non ha mai giocato a tre – gode però della stima di Simone Inzaghi, pronto a buttarlo nella mischia sin da subito.