Il 2020 di Stefano Pioli, diciamo dal post lockdown in poi, è stato straordinario. Il tecnico emiliano, grazie naturalmente all’immenso supporto di Ibrahimovic, ha rivoltato il Milan portandolo da una deprimente metà classifica/zona Europa League fino al primo posto in classifica. Risultati, con una imbattibilità durata diversi mesi, e non solo, perché la sua squadra è riuscita a mostrare pure un eccellente calcio, misto a un entusiasmo a dir poco contagioso. E non è un caso che siano stati valorizzati calciatori considerati dei mezzi brocchi, da vendere il prima possibile: è il caso di Kessie, soprattutto quello di Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Milan, approccio Roma con Pioli: la risposta del tecnico e la ‘mossa’ del club rossonero

Gli stessi Calhanoglu, col quale la società è quasi giunta a un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, e Kessie, oltre naturalmente ai vari Theo Hernandez, Leao e Bennacer, hanno con le loro prestazioni attirato l’interesse di diversi grandi club europei. Uguale, tuttavia, si può dire di chi li ha rilanciati: proprio lui, il 55enne di Parma. Rumors di calciomercato parlano addirittura di un tentativo da parte di un’altra big di Serie A: parliamo della Roma. I giallorossi, meglio dire i Friedkin hanno ormai deciso per l’esonero di Paulo Fonseca, da capire solo quando. Probabilmente al prossimo passo falso…

La primissima scelta è Massimiliano Allegri, tuttavia c’è chi sostiene che tramite intermediari ci sia stato un approccio più che concreto ma indiretto con l’allenatore milanista, in ottica ovviamente della stagione ventura. Approccio che, però, sarebbe stato subito rispedito al mittente: Pioli non pensa affatto di abbandonare il Milan, e perché mai dovrebbe proprio ora, idem il club targato Elliott che anzi a giugno se non prima potrebbe prolungargli il contratto attualmente in scadenza nel 2022 alzando il suo stipendio fino a 2,8-3 milioni.

