La Roma pensa al vice Dzeko e pesca in Belgio: individuato l’attaccante ideale da portare in Italia, contatti con il Gent e proposta sul piatto

La Roma pensa già al post Dzeko. I rapporti tra Paulo Fonseca e il bosniaco si sono incrinati e non è certa la permanenza dell’attaccante ex Manchester City. Probabilmente Dzeko proverà a resistere fino al termine della stagione, ma non è escluso un addio anche in questo mese. I giallorossi si guardano intorno e torna di moda il nome di Roman Yaremchuk.

Attaccante ucraino classe ’95 di grande talento. Con la maglia del Gent sta facendo ottime cose: l’anno scorso 17 gol stagionali, quest’anno già a quota 10 gol in campionato. La Roma da tempo è sulle sue tracce e, come filtra dal Belgio, avrebbe riallacciato i contatti con il Gent.

Calciomercato Roma, la proposta per Yaremchuk | Cifra ancora bassa

La società giallorossa, nonostante il momento di difficoltà, avrebbe messo sul piatto una proposta di 12 milioni di euro per Yaremchuk. La proposta viene ritenuta troppo bassa da parte del club belga, ma questo potrebbe essere il punto di inizio di una trattativa che potrebbe finalizzarli in questa ultima settimana di calciomercato.

L’attaccante ucraino ha già disputato competizioni internazionali e quindi potrebbe risultare già pronto anche per un palcoscenico come la Serie A. Il futuro di Dzeko è ancora incerto e la Roma non vuole farsi trovare impreparata nell’eventualità che il bosniaco si separi dai colori vestiti per 5 anni.