Novità in uscita per quanto riguarda il calciomercato Sassuolo. Il difensore Ayhan nel mirino del Galatasaray: palla a De Zerbi

In questi giorni dalla Turchia è rimbalzata la voce di un interessamento del Galatasaray per il difensore turco classe 1994 Kaan Ayhan che la scorsa estate è sbarcato in Italia per vestire la maglia del Sassuolo. Nel girone di andata, l’ex Fortuna Dusseldorf ha collezionato 14 presenze in campionato, di cui però meno della metà (6) partendo da titolare. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercatonews.com, il club neroverde è titubante a cederlo anche ad una cifra pari al doppio rispetto ai 2,5 milioni di euro spesi per acquistarlo a settembre, fiducioso del fatto che la sua valutazione è destinata a crescere. Il tecnico De Zerbi, inoltre, lo considera un jolly difensivo e non vorrebbe perderlo a stagione in corso per cullare il sogno Europa League. Dal canto suo, Ayhan sarebbe tentato dall’avventura in giallorosso con il ‘maestro’ Terim, ma non forzerà la mano per essere ceduto.

R.M.