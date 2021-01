Calciomercato, niente Serie A per Eder Militao | Klopp lo chiede al Real

Klopp è pronto a concretizzare l’assalto a un big desiderato anche da diversi club di Serie A. Di seguito tutte le ultime novità sul possibile affare in casa Liverpool

Il futuro di Eder Militao potrebbe presto essere in un’altra squadra. Il difensore non sta trovando lo spazio desiderato al Real Madrid, dove ormai è diventato la quarta scelta per Zidane. Per questo potrebbe auspicarsi un addio ai Blancos per aumentare il minutaggio sul terreno di gioco. Il calciatore è stato accostato a numerosi club nelle ultime settimane, anche in Italia, ma ora la pista più concreta sembra essere quella che conduce a Liverpool.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cena da ’62 milioni’ a Milano | Due nomi dalla Serie A

Calciomercato, Eder Militao può andare da Klopp. Il Liverpool lo chiede al Real

Militao è entrato nel mirino di Juventus e Milan nelle scorse settimane, a caccia di un profilo con le sue caratteristiche per completare la difesa. In realtà, il centrale ora sembra sempre più lontano dall’Italia. Resta la pista che lo condurrebbe in Premier League, con Jurgen Klopp in prima fila. Il Liverpool continua ad avere grandi problemi in difesa dopo gli infortuni a Van Dijk e Gomez. Per questo, i Reds hanno chiesto il calciatore ai Blancos fino a fine stagione: vedremo se ci saranno aggiornamenti a breve sul suo futuro.