In casa Inter si guarda al futuro e una ghiotta occasione potrebbe anche arrivare dalla Premier League. Al Chelsea è periodo di cambiamenti

Magic moment per l’Inter che ieri sera ha superato il Milan nel derby di Coppa Italia vincendo 2-1 al termine di una sfida non senza polemiche per il duello Lukaku-Ibrahimovic. Proprio il bomber belga è anche tornato al gol mentre la dirigenza nerazzurra è sempre al lavoro per monitorare eventuali occasioni di mercato proprio per ricoprire il ruolo di alternativa al centravanti ex United. Se per l’immediato potrebbe ancora restare Pinamonti alla corte di Conte, in estate potrebbe spuntare un’interessante pista dalla Premier League, e nello specifico dal Chelsea dove c’è aria di rivoluzione. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Abraham in dubbio senza Lampard: idea per giugno

Sono ore di totale rivoluzione in casa Chelsea con l’esonero di Lampard che ha preceduto l’arrivo alla guida dei ‘Blues’ di Thomas Tuchel che dovrà trovare la quadra al più presto. Per farlo soprattutto in attacco potrebbe dare spazio con grande continuità al pupillo Pulisic insieme al connazionale Timo Werner, fin qui sotto rendimento rispetto alle aspettative. In questo contesto potrebbe perdere posizioni Tammy Abraham, molto considerato da Frank Lampard che aveva un gran rapporto col ragazzo.

“Un modello, un mentore e un grande manager. Grazie“. Così infatti il giovane attaccante inglese ha salutato l’addio del tecnico britannico che credeva fortemente in lui. Le cose potrebbero cambiare ora con l’approdo di Tuchel che dovrebbe andare in altre direzioni con Werner e in alternativa l’esperto Giroud davanti nelle gerarchie potenziali. Se Abraham dovesse davvero perdere posizioni e giocare di meno nella seconda metà di stagione non andrà esclusa la partenza in estate con l’Inter pronta eventualmente a dare l’assalto ad un ragazzo giovane, talentuoso e capace sia di giocare con che al posto di Lukaku. In Italia inoltre ci sarebbe da battere la concorrenza della Juventus di Pirlo, accostata ad Abraham nei giorni scorsi. 11 le reti stagionali finora per l’inglese valutato non meno di 40 milioni.