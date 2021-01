Dalla Premier League arrivano corteggiamenti per Marcelo Brozovic: proposto uno scambio all’Inter

Tra gli imprescindibili di Antonio Conte c’è sicuramente Marcelo Brozovic. L’ex C.T della Nazionale ha più volte sottolineato come in squadra non ci sia nessuno con le caratteristiche del croato e che Brozo sia l’unico a poter agire come play basso davanti alla difesa, ruolo sperimentato sin dai tempi di Luciano Spalletti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, vice Lukaku dalla Premier League | I dettagli

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, big nervoso | Scambio shock con la Juventus!

Il tecnico salentino sta provando a forgiare Eriksen in quella posizione, ma il lavoro è lungo e attualmente Brozovic è l’unico a offrire garanzie in quella zona di campo. Per il croato, però, si accendono delle sirene dall’Inghilterra che aprono degli intrecci di mercato interessanti.

Calciomercato Inter, Tuchel chiama Brozovic | Proposto Jorginho

Il neo allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, subentrato a Frank Lampard, ha già individuato il profilo adatto per il centrocampo che intende costruire. E’ proprio Marcelo Brozovic, richiesto anche durante l’esperienza al Psg, come riportato da ‘interlive.it‘. Il club londinese avrebbe in mente di tentare l’assalto al centrocampista nerazzurro, mettendo sul piatto uno scambio allettante.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, addio a gennaio dell’attaccante | Lo scenario

In cambio i Blues sarebbero disposti a sacrificare l’italo brasiliano Jorginho. L’Inter avrebbe rifiutato la proposta del Chelsea, considerando Brozovic una pedina troppo importante nello scacchiere di Conte. Le cose potrebbero cambiare in estate qualora l’ex allenatore dei Blues dovesse lasciare Milano. In quel caso tra le ipotesi c’è anche quella di Sarri che accoglierebbe ad occhi chiusi Jorginho dopo averlo già allenato.