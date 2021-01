Calciomercato Juventus, ecco l'attaccante | Arriva Diego Costa

La Juventus sembra molto vicina a ingaggiare il suo nuovo attaccante, come riferiscono dalla Spagna: si tratta di Diego Costa

La Juventus è alla ricerca di un attaccante per consegnare ad Andrea Pirlo un’alternativa valida ad Alvaro Morata. L’impiego di Dybala e Cristiano Ronaldo insieme porta i bianconeri a non avere attaccanti in grado di riempire l’area di rigore. Tanti sono i profili valutati dal ds Paratici: oltre a quello di Edin Dzeko, c’è anche Diego Costa. L’attaccante è attualmente svincolato dopo aver risolto il suo contratto con l’Atletico Madrid qualche settimana fa.

Juventus, Diego Costa è il nuovo attaccante

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, la Juventus sta seriamente valutando di ingaggiare Diego Costa. L’attaccante darebbe respiro a Ronaldo e Morata e sarebbe una scelta di livello internazionale, per puntare alla Champions League e alla rimonta in campionato nel girone di ritorno. In stagione finora ha segnato due gol in sette presenze. Il portale spagnolo, inoltre, si sofferma sul fatto che Diego Costa potrebbe approdare alla Juventus già questa settimana, prima di domenica. Un affare che metterebbe a posto i problemi di Pirlo in attacco, senza virare su altri profili come Dzeko.