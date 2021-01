La Juventus riscatterà Weston McKennie, decisione comunicata allo Schalke 04 secondo le novità dalla Spagna

Alcuni membri della squadra della Juventus si stanno ben comportando in questi primi mesi di stagione. Con l’arrivo di Andrea Pirlo, sono andati via giocatori d’esperienza come Higuain e Matuidi e si è scelto di puntare su nuove leve. Una di queste, Weston McKennie, si è imposto come uno dei giocatori più importanti della rosa del tecnico, anche per la sua duttilità. Varie volte, infatti, è stato utilizzato sull’esterno piuttosto che a centrocampo.

Juventus, deciso il riscatto di McKennie

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, la Juventus ha già deciso il futuro di McKennie. Arrivato l’estate scorsa dallo Schalke 04, il centrocampista nordamericano si è guadagnato la riconferma. L’operazione era stata conclusa in prestito a 4,5 milioni di euro, più un riscatto che diventava obbligo -al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi- a 18,5 milioni, più 7 di eventuali bonus.

Tuttavia, la Juve si è garantita la facoltà di riscattare il giocatore a prescindere dal raggiungimento o meno di questi obiettivi. Il portale spagnolo riferisce inoltre che i bianconeri avrebbero già comunicato allo Schalke l’intenzione di tenere il centrocampista, che a questo punto diventerebbe di proprietà della Juve.