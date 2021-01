Arriva il piccato e provocatorio messaggio social dell’attaccante milanista che risponde alle accuse di razzismo dopo la lite con Lukaku: le sue parole

Un fiume di polemiche quello che si sta abbattendo su Zlatan Ibrahimovic, dopo la discutibilissima prestazione, tra alti e soprattutto bassi, contro l’Inter. L’attaccante svedese, dopo il gran gol che ha portato al provvisorio vantaggio rossonero, si è lasciato andare un nervosismo crescente in seguito alla ‘rissa’ con Lukaku. L’espulsione al 58′ ed il conseguente sorpasso dell’Inter di Conte, ha affossato il ‘Diavolo’ con una pioggia di critiche per le parole, di presunto stampo razzista, riservate dal gigante di Malmoe al centravanti belga.

Un personaggio che, tanto dentro quanto fuori dal rettangolo verde, monopolizza l’attenzione. Zlatan Ibrahimovic ci ha tenuto a lanciare un messaggio social per chiarire la vicenda dello scontro con Lukaku e negare ogni lettura di tipo razzista nelle parole rivolte al bomber dell’Inter.

“Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo, apparteniamo tutti alla stessa razza, siamo tutti uguali!! Siamo tutti giocatori, qualcuno migliore di altri”. Queste le parole dell’attaccante rossonero che, se da un lato disinnesca la polemica riguardante possibili epiteti razzisti, dall’altro torna a pungere il centravanti belga e le sue doti, paragonate a quelle di Zlatan.

Situazione che pare dunque destinata a sgonfiarsi nelle prossime ore, con Ibrahimovic che salvo sorprese non dovrebbe ricevere una pesante squalifica dopo quanto accaduto ieri sera a San Siro. Ecco il tweet della punta milanista:

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021