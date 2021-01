Simon Kjaer, difensore centrale danese del Milan di Stefano Pioli, anche nel derby di ieri sera contro l’Inter di Antonio Conte è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. L’ex giocatore di Roma e Siviglia è stato più volte fermato da guai muscolari: potrebbe essere un problema per il rinnovo del contratto?



Simon Kjaer è uno dei leader emotivi e tecnici del Milan di Stefano Pioli. Il difensore danese, arrivato nello scorso gennaio di calciomercato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, si è dimostrato uno dei migliori nel suo ruolo in questo campionato di Serie A, ma finora ha accusato troppi problemi di carattere fisico.

Anche nel derby di ieri sera contro l’Inter, Kjaer è stato costretto a lasciare il campo per Fikayo Tomori. Il giocatore era rientrato all’inizio del 2021 contro il Benevento, ma ora potrebbe avere un nuovo stop.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, addio a gennaio dell’attaccante | Lo scenario

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, big nervoso | Scambio shock con la Juventus!

Calciomercato Milan, quanti problemi per Kjaer | Le ultime sul rinnovo

Non è il primo infortunio in stagione per Simon Kjaer che, al termine del 2020, ha saltato ben cinque gare di Serie A del Milan per poi rientrare contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Intanto sul tavolo c’è la questione legata al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022.

Kjaer è infatti un classe 1989 e, un eventuale prolungamento, potrebbe essere un investimento economico forse troppo rischioso visti i continui problemi fisici.