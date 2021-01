Clamorosa idea di mercato per Juventus e Inter che, nelle prossime ore, potrebbero provare a chiudere uno scambio a sorpresa: due nomi in ballo

La vittoria in rimonta nel derby di Coppa Italia dà lo slancio all’Inter di Conte per il prosieguo della stagione. In tal senso, nelle ultime ore del calciomercato invernale, potrebbe prendere corpo una clamorosa operazione con la Juventus. Idea scambio tra nerazzurri e bianconeri: una pedina di Conte può partire subito.

Calciomercato Juventus e Inter, super scambio: addio Perisic

Sostituito al 67′ del big match contro il Milan, Ivan Perisic non ha preso bene il cambio con Lautaro Martinez. L’esterno croato ha mostrato un evidente nervosismo, calciando un tabellone all’uscita dal rettangolo verde.

Ecco che può prendere forma un clamoroso scambio con la Juventus, già nei prossimi giorni, e che vedrebbe Perisic alla corte di Pirlo. Il club torinese proverebbe a piazzare Federico Bernardeschi, da tempo tra le seconde scelte ed ormai superato nelle gerarchie bianconere.

Inter e Juventus proveranno quindi ad imbastire la trattativa già nei prossimo quattro giorni, anche se sembra quasi impossibile una chiusura nel mercato invernale. Situazione in divenire: Perisic può lasciare l’Inter e vestirsi di bianconero, con Bernardeschi, già accostato ai nerazzurri in estate, pronto a fare il percorso inverso trasferendosi alla corte di Conte.