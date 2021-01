Jeremie Frimpong, accostato a diverse squadre di Serie A, passa al Bayern Leverkusen

Jeremie Frimpong è un nuovo calciatore del Bayern Leverkusen. Il terzino olandese classe 2000 del Celtic saluta la Scozia per approdare in Bundesliga. Il giovane difensore era stato accostato diverse volte alla Serie A, ma adesso è ufficialmente chiusa la pista che lo vedeva in Italia.

In particolare Roma e Milan erano i due club che si erano avvicinati con più convinzione a Frimpong, anche se si era inserite l’Atalanta. Alla fine, però, ha avuto la meglio il Bayern Leverkusen che ha comunicato l’arrivo del giovane olandese attraverso il proprio profilo twitter. Operazione di 12 milioni di euro circa che legherà Frimpong al Leverkusen fino al 2025.