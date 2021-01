La Juventus si appresta ad affrontare l’impegno in Coppa Italia contro la Spal. I bianconeri dovranno fare i conti con un’assenza molto pesante: ecco i convocati di Andrea Pirlo in vista della sfida

La Juventus non può sbagliare in Coppa Italia contro la Spal. Andrea Pirlo ha intenzione di confermare il risultato ottenuto in campionato contro il Bologna, ma dovrà farlo senza uno dei suoi uomini maggiormente rappresentativi. Cristiano Ronaldo non risulta, infatti nella lista dei convocati per il match di questa sera, in programma alle ore 20.45.

L’attaccante portoghese, infatti, verrà tenuto a riposo precauzionale per il tour de force che aspetta la Juventus nelle prossime settimane. Questa la decisione di Andrea Pirlo che dovrà quindi puntare su altri uomini in attacco. Di seguito la lista completa.