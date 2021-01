Gomez ha rifiutato l’Arabia per poter andare a giocare in Spagna: l’argentino lo ha dichiarato alla presentazione con la sua nuova maglia

Il ‘Papu’ Gomez è oramai un nuovo giocatore del Siviglia: la sua parentesi con l’Atalanta si è chiusa, non senza strascichi. L’argentino, presentato dalla squadra spagnola, ha voluto parlare anche delle altre offerte ricevute nel corso del calciomercato di gennaio, ma che non lo hanno convinto adeguatamente. Tra queste anche l’opportunità di raggiungere l’Arabia, per uno stipendio di molto più alto rispetto a quanto percepirà nella Liga.

Rifiutata la destinazione clamorosa

“Non mi sono mai interessato all’aspetto economico – ha specificato l’ex trequartista dell’Atalanta e del Catania – ho avuto proposte da squadre arabe, ma cerco di essere felice nel calcio. Per il resto ci sarà tempo. Penso di essere in un momento molto buono – ha poi continuato – e in una fase di maturità della mia carriera. Voglio continuare a giocare a livello agonistico”.

Ovviamente un pensiero è rivolto anche alla Nazionale, riconquistata anche grazie alle prestazioni con la maglia orobica: “Mi confronterò con un campionato importante con un club importante: gioco in nazionale e voglio dare il massimo. Avuta questa opportunità l’ho voluta cogliere subito”.