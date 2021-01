Edin Dzeko è il nome più caldo in queste ultime ore di calciomercato. L’attaccante bosniaco potrebbe rientrare in un clamoroso scambio con la Roma: di seguito gli ultimi aggiornamenti

La rottura con Fonseca stanno portando a una clamorosa decisione in casa Roma. I giallorossi potrebbero cedere il bosniaco negli ultimi giorni di mercato, considerati i rapporti ormai ai minimi storici con l’allenatore. L’attaccante potrebbe rientrare in un clamoroso scambio con l’Inter. Di seguito le novità degli ultimi minuti e ciò che potrebbe accadere nelle ultime ore di mercato.

Calciomercato Inter, Dzeko può arrivare: proposto lo scambio con Sanchez

La punta bosniaca sarebbe ora in uscita dalla Roma che sta cercando una nuova destinazione per il bomber. In tal senso, attenzione al profilo di Alexis Sanchez, come riporta ‘Sky’. Rispetto a Eriksen, lo scambio con il cileno sembra maggiormente fattibile per via dell’ingaggio simile percepito dai due attaccanti. La Roma ha proposto l’idea all’Inter che ora sta valutando l’incastro dal punto di vista economico: vedremo se l’affare decollerà nelle prossime ore.