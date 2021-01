Si lavora per la prossima stagione in casa Juventus, tornando a puntare un talento in Francia: scambio due per uno sul piatto

La Juventus è sempre attentissima sul calciomercato per cercare di scovare nuovi talenti. Infatti il club bianconero inizia già a ragionare per i possibili colpi anche per la prossima stagione, tornando a mettere nel mirino un obiettivo osservato da tempo. Si pensa allo scambio due per uno con il club francese, che però vorrebbe altro.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto ad Aouar: sul piatto Bernardeschi e De Sciglio, ma non bastano

Si inizia sin da ora a lavorare per la prossima stagione, cercando di porre le basi per i possibili colpi da mettere a segno. La Juventus da tempo osserva con interesse il profilo di Houssem Aouar, talento del Lione classe 1998, già cercato nella scorsa estate. Per convincere il club francere la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto uno scambio con Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio, con il secondo già in prestito al Lione.

Il presidente Aulas però non sarebbe convinto dell’operazione e per il talento francese accetterebbe solamente offerte cash, o al massimo uno scambio con Merih Demiral, giocatore che piace al club transalpino. Vedremo se la Juventus deciderà di accontentare le richieste o meno.