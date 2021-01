Il calciomercato della Juventus non è ancora chiuso e potrebbe arrivare un nuovo attaccante: scambio in Serie A

Manca sempre meno alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, con la Juventus che continua a cercare un vice Morata per la seconda parte di stagione. Il mirino di Fabio Paratici dunque torna a fermarsi in Serie A, dove spunta l’idea scambio last minute con un difensore bianconero.

Calciomercato Juventus, Caicedo il vice Morata: scambio con Demiral

La Juventus continua a lavorare senza sosta nella finestra di calciomercato invernale, visto che i tempi ormai stringono. Il tecnico Andrea Pirlo da tempo chiede alla società un attaccante che possa fare da vice Morata, e tra i tanti profili sondati, la soluzione potrebbe arrivare proprio dalla Serie A.

Infatti ad essere finito nel mirino della Juventus come colpo last minute sarebbe l’attaccante della Lazio, Felipe Caicedo. Il bomber biancoceleste anche entrando dalla panchina è sempre stato decisivo, e sembrerebbe essere proprio ciò che serve ai bianconeri. Approfittando della situazione d’emergenza in difesa della squadra di Inzaghi, Paratici potrebbe proporre uno scambio di prestiti con Merih Demiral, che comunque alla Juventus continua a non convincere a pieno. Un affare negli ultimi giorni ce potrebbe infiammare la chiusura del calciomercato.