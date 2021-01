La Juventus studia nuovi colpi di calciomercato e pesca anche dalla Serie A: possibile scambio con la storica rivale

La Juventus ha collezionato qualche passo falso di troppo nei primi quattro mesi di stagione e in queste settimane sta provando a rialzarsi in maniera netta e decisa per poter puntare alla conquista dello scudetto, visto che manca ancora tutto il girone di ritorno da giocare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in Francia | Scambio due per uno

I bianconeri sono attualmente dietro di sette punti dal Milan che è in vetta alla classifica, ma il distacco può ridursi in caso di successo nella gara contro il Napoli che non si è giocata a inizio ottobre e per il quale non è stata ancora definita la data per il recupero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, attaccante last minute | Scambio in Serie A

Calciomercato Juventus, il Torino si Mandragora: Paratici pensa a Singo

Intanto la dirigenza è concentrata sul calciomercato perché vuole garantire maggiori alternative ad Andrea Pirlo e studia nuove mosse da attuare in questi ultimi giorni di sessione invernale o anche per il futuro. Il Torino starebbe provando a chiudere per Mandragora.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo last minute | Tentativo con la big di Serie A!

Il centrocampista di proprietà della Juventus potrebbe presto lasciare l’Udinese per trasferirsi ai granata, così come riportato da calciomercato.it, e Paratici potrebbe sfruttare l’interesse del Torino per una nuova operazione. La Juventus infatti sta pensando di effettuare lo scambio con Singo per giugno.

Il terzino destro sta impressionando in questa stagione e ha realizzato anche un gol nelle 16 gare di Serie A disputate.